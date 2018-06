Es muss nicht immer Island sein

Jede Fußball-WM bringt mindestens eine Mannschaft hervor, die zum Publikumsliebling wird: ein Underdog, der sich mit Einsatz und unerwarteten Erfolgen in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer kämpft. Eine Mannschaft, die auch optisch etwas hergibt und im Idealfall Fans mit dem gewissen Etwas hat. Am ehesten bietet sich da Island an, das schon im ersten Spiel die Rolle von Everybody’s Darling klar für sich reklamierte. Nur gibt es mindestens einen Schönheitsfehler: Ganz frisch ist das Phänomen nach der EM vor zwei Jahren nicht. Für alle, denen die Island-Begeisterung zu „2016“ ist, gibt es jedenfalls Alternativen.

