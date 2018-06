NEOS wendet sich in EU-Asylstreit an Van der Bellen

NEOS wendet sich im EU-Streit über die Asylreform und das EU-Asylpaket an Bundespräsident Alexander Van der Bellen, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Die NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar bat Van der Bellen in einem Schreiben, „auf die österreichische Regierung einzuwirken, diesem Paket zuzustimmen bzw. sich für die Zustimmung bei anderen EU-Mitgliedsstaaten einzusetzen“.

In dem der APA in Kopie vorliegenden Brief schreibt Mlinar, dass der Europäische Rat der EU-Staaten dem ausgehandelten Asylpaket nicht zustimmen wolle, „getrieben einmal mehr von den rechtsnationalen, protektionistischen Regierungen“. Ihre liberale Kollegin und Berichterstatterin Sophie in’t Veld vermute, dass der Rat von Anfang an Scheinverhandlungen geführt habe und nie an einer Umsetzung des Asylpaktes interessiert gewesen sei, schreibt Mlinar.

Für die EU könnte das „zur Überlebensfrage werden“, auch angesichts der nächsten Europawahl im Mai 2019, so die NEOS-Europaabgeordnete.

NEOS wählt Meinl-Reisinger

Am Samstag wird unterdessen Beate Meinl-Reisinger voraussichtlich zur NEOS-Parteichefin gewählt. Meinl-Reisinger stellt sich in der Stadthalle bei einer Mitgliederversammlung der Wahl. Sie hat mit dem Vorarlberger Kaspar Erath einen Gegenkandidaten, gefährdet ist ihre Kür dadurch aber wohl nicht.

Zu der Mitgliederversammlung werden 330 bis 500 Besucherinnen und Besucher erwartet. Am Beginn der zweitägigen Veranstaltung wird Samstagvormittag zunächst der als Parteichef zurückgetretene Parteigründer Matthias Strolz verabschiedet. Danach stellen sich die Kandidatin und der Kandidat vor. Über den bzw. die Vorsitzende wird beim ersten Wahlgang abgestimmt. Danach geht es mit der Wahl der weiteren Mitglieder des Parteivorstands weiter.