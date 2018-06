Blockabfertigung: Eigener Container für Tirols Polizei

Für die Lkw-Blockabfertigungen in Kufstein in Tirol hat die Polizei künftig einen exklusiv nach ihren Wünschen gebauten Container im Einsatz. Die Einzelanfertigung gab das Land Tirol in Auftrag, die dafür 50.000 Euro auf den Tisch legte.

