Dutzende Tote bei Taliban-Angriffen in Afghanistan

Die radikalislamischen Taliban haben nach dem Ende einer dreitägigen Waffenruhe in Afghanistan ihre Serie schwerer Angriffe auf Sicherheitskräfte fortgesetzt und mindestens 38 Menschen getötet.

Der Provinzrat und Behörden meldeten heute Opfer in den Provinzen Nimrus im Süden, Gasni im Osten, Baghlan im Norden und Fariab im Nordwesten. Allein in Fariab starben in der Nacht mindestens 14 Soldaten bei Angriffen auf eine Armeebasis und mehrere Sicherheitsposten.

Schon in der Nacht zuvor hatten die Taliban in Offensiven in den westafghanischen Provinzen Farah und Badghis mindestens 49 Streitkräfte und Polizisten getötet.

Für die hohen Id-Feiertage am Wochenende hatten die Extremisten eine dreitägige Waffenruhe ausgerufen. Auch die afghanischen Regierungstruppen kämpften nicht. Präsident Ashraf Ghani verlängerte die Feuerpause der Regierung am Sonntag um zehn Tage. Die Taliban kehrten jedoch in den Kampf zurück.