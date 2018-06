Runde auf EU-Minigipfel zu Migration wird größer

Die Runde auf dem EU-Minigipfel zur Migrationspolitik am Sonntag wird größer. Auch die Regierungschefs Dänemarks, Tschechiens und Sloweniens haben ihre Teilnahme an dem von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einberufenen Sondertreffen bestätigt. „Selbstverständlich werde ich kommen“, twitterte etwa der dänische Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen.

Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs der vier größten EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, des von der Flüchtlingskrise besonders betroffenen Malta sowie des aktuellen Ratsvorsitzlandes Bulgarien und seines Nachfolgers Österreich ihre Teilnahme bestätigt.

Juncker strebt beim Sondertreffen ein schärferes Vorgehen gegen Asylwerber und Asylwerberinnen an, die zwischen den EU-Staaten weiterreisen. „Wir werden einen flexiblen gemeinsamen Rücknahmemechanismus nahe an den Binnengrenzen einrichten“, hieß es laut „Süddeutscher Zeitung“ (Donnerstag-Ausgabe) in einem Entwurf der Gipfelerklärung. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hofft nun auf einen „Paradigmenwechsel“.

