EU-Kommission will Vorschlag zu Grenzpolizei vorlegen

Die EU-Kommission will in der Debatte über eine Reform des Asylsystems möglichst rasch einen Vorschlag für eine echte EU-Grenzpolizei vorlegen. Das kündigte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos heute in Brüssel an. „Wir müssen mehr tun, um unsere Grenzen zu schützen. Die Kommission erkennt das an“, sagte Avramopoulos.

EASO soll zu Asylbehörde werden

Man werde schon bald neue Rechtsvorschriften vorschlagen, um die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex in eine echte EU-Grenzpolizei mit einem stärkeren Mandat umzuwandeln. Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) soll darüber hinaus zu einer EU-Asylbehörde werden, die den nationalen Behörden bei der Bewertung von Asylfällen an den Grenzen hilft.

Mit dem rascheren Frontex-Ausbau und der Verstärkung des Außengrenzschutzes kommt die Kommission einer Forderung nach, die zuletzt von vielen EU-Staaten, darunter auch Österreich, erhoben wurde.

Einigung bis Jahresende angestrebt

Die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU sollten bis Jahresende eine Einigung in Sachen Gemeinsames Europäisches Asylsystem erzielen. Das derzeitige System funktioniert laut Avramopoulos nicht. Wären die Asylsysteme richtig ausgerichtet, würde es nämlich keinen Anreiz für Sekundärbewegungen innerhalb der EU geben.

EU-Minigipfel zu Migration am Wochenende

Ziel müsse deshalb eine gemeinsame europäische Lösung sein. Die Suche nach dieser Lösung stehe auch auf der Tagesordnung des informellen Sondertreffens am Sonntag. Einseitige Maßnahmen könnten laut Avramopoulos jedenfalls nicht die Antwort auf die Migrationsherausforderung sein. „Sie würden nicht nur nicht funktionieren, sondern auch alles beschädigen, was die Europäische Union in den vergangenen 60 Jahren aufgebaut hat.“

Die geplanten Zentren für gerettete Flüchtlinge außerhalb der EU kein „Guantanamo für Migranten“ errichten. „Das steht unseren europäischen Werte entgegen“, so Avramopoulos weiter. Die Menschen müssten zwar Schutz erhalten und mit Würde behandelt werden, betonte der EU-Kommissar. „Aber es muss auch bedeuten, dass die Fahrt mit einem Boot kein Freifahrtschein in die Europäische Union ist.“