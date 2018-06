Neymar reagiert auf Frisurenbashing

Der brasilianische Fußballsuperstar Neymar hat mit einem kurzen Video in Sozialen Netzwerken auf vermeintliche Kritik an seiner Person und an seiner Frisur reagiert. „Ich bin wegen meines Fußballs so weit gekommen“, sagte der 26-jährige Brasilianer in einem kurzen Clip, den er heute unter anderem auf Twitter und Instagram postete.

„Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich ein netter Typ bin. Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich Neymar heiße. Und ich bin nicht wegen meiner Frisur so weit gekommen.“

Cantona macht sich auf Instagram lustig

Nach dem 1:1 im WM-Auftaktspiel der Brasilianer gegen die Schweiz war seine Frisur in Sozialen Netzwerken mit einer Portion Spaghetti verglichen worden. Auch der französische Ex-Profi Eric Cantona hatte sich darüber lustig gemacht.

Mittlerweile hat der teuerste Spieler der Welt seine Frisur wieder verändert. Im zweiten Gruppenspiel der „Selecao“ morgen gegen Costa Rica wird er wieder mit kürzeren Haaren auflaufen.