„Ocean’s Eight“: Debakel trotz Traumbesetzung

Unter dem Titel „Ocean’s Eight“ kommt diese Woche ein weibliches Dream-Team auf die Kinoleinwand: Angeführt wird die Runde von Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock („Gravity“) als hinterlistiger Krimineller Debbie Ocean, Schwester des Ganoven Danny Ocean, den George Clooney in Steven Soderberghs „Ocean’s“-Serie verkörperte.

Warner Bros. Entertainment/Barry Wetcher

Sie schart für einen Raubüberfall in New York eine weibliche Truppe um sich. Darunter finden sich auch Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, die Sängerin Rihanna, Anne Hathaway und Dakota Fanning. Regie führt Gary Ross („Die Tribute von Panem“), Soderbergh ist als Produzent an Bord. Er hatte von 2001 bis 2007 seine drei „Ocean’s“-Filme mit Stars wie Clooney, Brad Pitt und Matt Damon gedreht.

Macho, Macho

Eigentlich kann dabei nichts schiefgehen, sollte man meinen - erstens wegen des Teams und zweitens, weil die Idee, dem Macho-Club der „Ocean’s“-Reihe in „#MeToo“-Zeiten eine weibliche Truppe entgegenzustellen, viel Charme hat. In seinen besten Momenten funktioniert das, es gibt immer wieder augenzwinkernde Seitenhiebe auf Clooney und Co.

Warner Bros. Entertainment/Barry Wetcher

Doch die Charaktere sind so stereotyp angelegt, dass auch ein weiterer Macho-„Ocean’s“-Teil nicht mehr Schaden hätte anrichten können. Bullock und Blanchett sind - „typisch weiblich“ - von Diamanten so angetan wie einst Marilyn Monroe und entlocken ihren glattgebügelten Gesichtern kaum mehr als zwei Ausdrücke.

Glatt wie Teflon

Rihanna, die einzige Schwarze in der Runde, ist dauerbekifft. Awkwafina, eine New Yorker Rapperin mit koreanisch-chinesischen Wurzeln, spielt eine Kleinkriminelle und Hütchenspielerin im Street-Style der 90er Jahre. Und: Es kommt im gesamten Film zu keiner einzigen nennenswerten Unterhaltung zwischen den Gaunerinnen - sie bleiben glatt wie Teflon.

Warner Bros. Entertainment/Barry Wetcher

Noch glatter verläuft die Handlung: keine Volten, keine Überraschungen, kein Bogen, der sich schließt. Völlig linear schreitet der Film seinem faden Ende entgegen - eine solche Dramaturgie würde nicht einmal Drehbuchstudierenden im ersten Semester einfallen.

Vertane Chance

Man könnte noch Logiklücken und mangelnde Plausibilität erwähnen - aber die sind in der „Ocean’s“-Reihe explizit erlaubt. Bei Filmbewertungsplattformen im Internet liegen die Bewertungen allerdings im Mittelfeld, ähnlich bei den Kritiken, und die Produktionskosten hat „Ocean’s Eight“ ebenfalls bereits nach den ersten beiden Wochen eingespielt. Dennoch: eine unnötigerweise vertane Chance.