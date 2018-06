Entwurf für Asylgipfelerklärung laut Conte „beiseitegelegt“

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat seine Teilnahme am Treffen zur Migration am Sonntag in Brüssel an Bedingungen geknüpft. Er habe heute einen Anruf der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel erhalten, die ihm von ihrer Sorge berichtet habe, er könne an dem Treffen nicht teilnehmen, schrieb Conte auf Facebook.

„Ich habe ihr bestätigt, dass es für mich inakzeptabel gewesen wäre, an diesem Gipfel teilzunehmen, wenn es schon einen vorgefertigten Text dafür gibt.“ Merkel habe ihm angeblich bestätigt, dass der Entwurf der Erklärung für das Treffen, der Mittwoch öffentlich geworden war, „beiseitegelegt“ werde. Es habe sich um ein „Missverständnis“ gehandelt. Das Büro der deutschen Kanzlerin bestätigte das Telefonat, machte aber keine Angaben zum Inhalt.

Applaus für Conte in Italien

Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, bejubelte den vermeintlichen Rückzieher Merkels. „Endlich gibt es ein Italien, das in Europa und der Welt respektiert wird“, twitterte er. „Mach nur so weiter, Ministerpräsident Giuseppe Conte!“

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte zuvor nach entsprechenden intensiven Bemühungen Merkels einen informellen Gipfel einiger EU-Staaten für Sonntag einberufen, bei dem über eine europäische Lösung in der Flüchtlingsfrage diskutiert werden soll. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nimmt als künftiger EU-Ratsvorsitzender daran teil.

Im derzeit kursierende Entwurf der Erklärung ist vom Aufbau eines Grenzschutzes mit 10.000 Mann bis Ende 2020 die Rede, worauf auch Österreich gedrängt hatte. Außerdem wird mit Blick auf die „Sekundärbewegungen“ betont, es gebe „kein Recht darauf, frei zu wählen, in welchem Mitgliedsland man Asyl beantragt“.

Zugleich heißt es, es sollen „einseitige, unkoordinierte Maßnahmen“ unterlassen werden. Ob Italien inhaltliche Einwände gegen den Text hat oder lediglich die Vorgangsweise beanstandet, war unklar.

EU-Kommission will Vorschläge präsentieren

Die EU-Kommission will in der Debatte über eine Reform des Asylsystems möglichst rasch einen Vorschlag für eine echte EU-Grenzpolizei vorlegen. Das kündigte EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos heute in Brüssel an. Man werde schon bald neue Rechtsvorschriften vorschlagen, um die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex in eine echte EU-Grenzpolizei mit einem stärkeren Mandat umzuwandeln. Das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) soll darüber hinaus zu einer EU-Asylbehörde werden.