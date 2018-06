USA wollen Beschränkung für Haft von Kindern anfechten

Die US-Regierung will das Gerichtsurteil aus dem Jahr 1997, das die Inhaftierung von Kindern durch Immigrationsbehörden zeitlich begrenzt, gerichtlich anfechten. Laut dem Urteil dürfen die Kinder nicht länger als 20 Tage in Haft gehalten werden. Das Justizministerium wolle Veränderungen an dem Flores-Abkommen durchsetzen, hieß es heute.

Die Gerichtsentscheidung bringe die Regierung in eine „unhaltbare Situation“, sagte ein Berater von Justizminister Jeff Sessions. Nach Trumps gestern verabschiedetem Dekret sollen Einwandererfamilien an der Grenze zu Mexiko nicht mehr getrennt werden und Kinder künftig bei ihren Eltern in Haft bleiben, während deren Asylanträge bearbeitet werden. Bis über die Anträge ihrer Eltern entschieden ist, können jedoch Monate oder sogar Jahre vergehen.

Unklarheit über Familienzusammenführung

Washington werde daher versuchen, eine „längere Frist“ durchzusetzen, so der Berater. Das Dekret könnte der US-Regierung also neue langwierige Rechtsstreitigkeiten einbringen. Völlig unklar ist zudem, wie die bereits getrennten Familien wieder zusammengeführt werden sollen.

Vor seiner Entscheidung zur Beendigung der Familientrennungen hatte der US-Präsident argumentiert, seine Regierung sei durch die Gesetzeslage dazu verpflichtet, illegal ins Land kommenden Migranten ihre Kinder wegzunehmen. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden seit Anfang Mai mehr als 2.300 Kinder von ihren Eltern getrennt. Ein Gesetz, das eine Trennung der Kinder von ihren Eltern vorschreibt, gibt es aber nicht.