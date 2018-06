Proteste gegen Kürzungen bei Erwachsenenbildung

Mit einem „Unterricht im Freien“ protestieren Beschäftigte in der Erwachsenenbildung heute in Wien gegen Einsparungen in ihrem Bereich. Gleichzeitig wolle man mit der von der Gewerkschaft unterstützten Aktion den „Mehrwert unserer Arbeit für die Gesellschaft zeigen“, so Nerijus Soukup, Betriebsratsvorsitzender der Organisation Mentor.

Kürzungen in vielen Bereichen

Konkrete Kürzungen habe es zuletzt bereits bei Aktivierungsprogrammen für Arbeitslose gegeben, aber auch bei überbetrieblichen Ausbildungen, Berufsausbildungsmaßnahmen, Jugendcolleges, Deutschkursen oder Projekten für Frauen und Menschen mit Behinderung. „Einsparungen sind sicher sinnvoll bei vielen Dingen“, betonte Soukup. Derzeit spüre man Kürzungen „quer durch die Bank“ - von Kursen des AMS, des WAFF (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds), bei der Basisbildung und der überbetrieblichen Ausbildung.

So seien etwa bereits laufende Projekte gestreckt worden. „Wenn ich eine Schulung von zehn auf 15 Wochen verlängere und dabei die Anwesenheit der Teilnehmer pro Tag reduziere, brauche ich weniger Personal“, so Soukup. Das wirke sich natürlich auf die Arbeitsplätze der rund 10.000 bis 12.000 in der Branche tätigen Personen aus.

Protest auch gegen Zwölfstundentag

Gleichzeitig verbinde man den Protest auch mit jenem gegen den Zwölfstundentag. „Das ist bei uns ein Riesenhohn. Wir kämpfen seit Jahren für eine Arbeitszeitverkürzung - nach sechs Stunden Training am Tag ist es aus. Die Aufnahme- wie Abgabefähigkeit nimmt dann drastisch ab. Man kann vielleicht eine Woche lang täglich acht, neun Stunden machen, wenn man für einen erkrankten Kollegen einspringt - aber sicher nicht mehr.“