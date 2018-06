Griechenland-Hilfe: Milliardenprofit für Deutschland

Euro-Länder wie Österreich und Deutschland, die Griechenland in der Finanzkrise mit Krediten und Garantien unter die Arme gegriffen haben, profitieren davon offenbar. Zumindest für Deutschland gibt es nun auch konkrete Zahlen: Die Kredite spülten seit 2010 fast drei Milliarden Euro an Zinsen in den Bundeshaushalt. Heute beraten die Euro-Finanzministerinnen und -minister weitere Schuldenerleichterungen für Athen.

