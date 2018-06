Fußball-WM: Schmeichel rettet Dänemark Remis

Dänemark und Australien haben sich heute bei der Fußball-WM in Russland in ihrem jeweils zweiten Spiel der Gruppe C mit einem 1:1 getrennt. Das Remis machte beide Teams nicht gänzlich glücklich. Vor allem die „Socceroos“ trauerten einem möglichen Sieg nach. Christian Eriksen brachte die Dänen früh in Führung, Mile Jedinak glich nach einem umstrittenen Handselfmeter noch vor der Pause aus. In der zweiten Hälfte stand bei den Dänen dann vor allem Torhüter Kasper Schmeichel im Mittelpunkt.

