Demokratieabbau greift auch in Europa um sich

Ein Drittel der Menschen weltweit lebt einer Studie zufolge in Staaten, in denen die Demokratie zuletzt Rückschläge erlitten hat. In 24 Staaten mit 2,6 Milliarden Einwohnern und Einwohnerinnen sei die Demokratie im vergangenen Jahr abgebaut worden, heißt es in einem heute veröffentlichten Artikel der Zeitschrift „Democratization“. Besonders betroffen seien Länder in Europa und die USA.

Die Studie basiert auf einem von 3.000 Fachleuten aus aller Welt zusammengetragenen Datenbestand mit dem Titel „Varieties of Democracy“. Laut der Studie lebte im vergangenen Jahr noch etwas mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in demokratischen Staatsformen.

„Wahldemokratien“ in Osteuropa

Allerdings fielen unter anderem die EU-Mitgliedsstaaten Ungarn, Polen, Litauen und Slowakei aus der Kategorie der „liberalen Demokratien“. Sie wurden zu „Wahldemokratien“ heruntergestuft, in denen die Kontrolle der Regierung etwa durch die Gewaltenteilung und freie Medien erschwert werde.

Allein in Afrika finden sich der Studie zufolge noch Staaten, die sich während der vergangenen Jahre von autokratischen Herrschaftsformen hin zu demokratischen entwickelten. Unter den 17 Ländern, die sich seit 2008 stärker in Richtung demokratisches System entwickelt hätten, sei Tunesien das einzige, dass sich seit dem Sturz von Machthaber Zine El Abidine Ben Ali im Jahr 2011 von einer Autokratie zu einer liberalen Demokratie entwickelt habe.