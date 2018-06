Donauinselfest wartet mit Abkühlung und Wanda auf

In Wien beginnt morgen das 35. Donauinselfest. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher und Besucherinnen rund 600 Stunden Programm. Als Highlights sind unter anderen Konstantin Wecker, Voodoo Jürgens, die Shout Out Louds aus Schweden, die US-Band Portugal. The Man sowie - als Headliner morgen zum Auftakt - die österreichischen Chartstürmer Wanda angekündigt.

Ludwigs Premiere

Wettertechnisch steht Abkühlung bevor. Die Temperaturen werden zum Festauftakt deutlich sinken, wobei jedoch die Regenwahrscheinlichkeit laut aktuellen Prognosen eher gering bleibt. Für den Veranstalter, die Wiener SPÖ, wird erstmals der neue Parteivorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, das Fest besuchen. Er unternimmt morgen Nachmittag einen Rundgang über die Insel.

Musikalisch bieten nicht zuletzt die ORF-Radiosender Ö3, Radio Wien, FM4 und Ö1 ein buntes und prominentes Programm:

Ö3 hat in seinem Line-up neben Wanda, Ina Regen, Ofenbach und Pizzera&Jaus aufzubieten – mehr dazu in oe3.ORF.at.

FM4 bietet bei seinem Line-up unter anderen Haiyti, Antilopen Gang, Voodoo Jürgens & Haberern und Portugal.the Man – mehr dazu in fm4.ORF.at.

Kabarett und Weltmusik bietet auch heuer wieder die Ö1-Bühne – unter anderen mit Martina Schwarzmann, Lukas Resetarits, Ankathie Koi, Ernst Molden und die Jewish Monkeys – mehr dazu in oe1.ORF.at.

Radio Wien bietet Stars wie Lisa Stansfield, Virginia Ernst, Konstantin Wecker und Gert Steinbäcker auf – mehr dazu in wien.ORF.at.