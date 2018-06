Formel 1: Frankreich gibt nach zehn Jahren Comeback

Das zweite Drittel der Formel-1-Saison wird am Sonntag (16.10 Uhr, live in ORF eins) in Le Castellet eingeläutet. Auf dem Circuit Paul Ricard gibt der Grand Prix von Frankreich ein Comeback nach einer zehnjährigen Durststrecke.

Das bisher letzte Rennen in Frankreich war 2008 in Magny-Cours ausgetragen worden, das letzte in Le Castellet sogar 1990. Der GP ist auch der Auftakt zum Sommer-Triple, folgen doch im Abstand von jeweils nur einer Woche die Rennen in Österreich und Großbritannien.

