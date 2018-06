Fußball-WM: Frankreich löst Achtelfinal-Ticket

Frankreich hat sich gestern bei der Fußball-WM in Russland mit einem 1:0-Arbeitssieg gegen Peru in der Gruppe C vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale gesichert. „Les Bleus“ ließen abgesehen von einer guten Phase in der ersten Halbzeit gegen die beherzt kämpfenden Südamerikaner viel Glanz vermissen. Den Unterschied machte Jungstar Kylian Mbappe, dem mit seinem Treffer eine besondere Ehre zuteil wurde.

