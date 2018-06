Bundesliga: Austria setzt zum Neustart an

Die Wiener Austria ist gestern ins Training für die am 27. Juli beginnende Bundesliga-Saison eingestiegen. Nach dem enttäuschenden siebenten Platz zuletzt will man in der neuen Generali Arena am Verteilerkreis nun einen erfolgreichen Neustart unternehmen.

„Es geht nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft“, sagte Trainer Thomas Letsch und gab damit die Richtung vor.

