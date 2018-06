US-Publizist Charles Krauthammer ist tot

Der US-Publizist Charles Krauthammer ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn Daniel in der Nacht auf heute US-Medien. Als Todesursache benannte er Krebs. Krauthammer war einer der profiliertesten und einflussreichsten konservativen Publizisten und Kolumnisten der USA. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, auch mit dem Pulitzer-Preis.

Krauthammer veröffentlichte in einer Vielzahl von Medien und war auch im Fernsehen sehr präsent. Krauthammer warb für eine streng neokonservative Außenpolitik der USA und rechtfertigte auch die Invasion des Iraks durch die USA im Jahr 2003. Er hatte sich unter Verweis auf seine tödliche Krankheit am 8. Juni in einer viel beachteten Notiz von der Öffentlichkeit verabschiedet.