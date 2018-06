Türkei: Opposition will 600.000 Wahlbeobachter einsetzen

Die Opposition will bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei am Sonntag mehr als 600.000 Beobachter einsetzen. Ein Sprecher der größten Oppositionspartei CHP sagte der dpa, seine Partei schicke an jede der geschätzt 180.000 Wahlurnen je zwei Beobachter.

Neben diesen 360.000 Personen will die prokurdische Oppositionspartei HDP nach eigenen Angaben weitere 110.000 Beobachter einsetzen, die nationalkonservative Iyi-Partei 130.000. Auch andere kleinere Oppositionsparteien schicken Wahlbeobachter.

Auch parteiunabhängige Beobachter akkreditieren sich über die Parteien, weil sie sonst nicht zur Wahlbeobachtung zugelassen sind. Die NGO Oy ve Ötesi („Stimmen und mehr“) will bis zum Wahltag 40.000 Freiwillige ausbilden, die dann auf dem Ticket von Oppositionsparteien die Wahl beobachten.

Erstmals in Dachorganisation

In diesem Jahr organisiert sich die Opposition zum ersten Mal in der Dachorganisation „Plattform für faire Wahlen“. Mitglieder sind Oppositionsparteien, NGOs, Gewerkschaften und Medien. Ziel der Plattform ist, die Wahlbeobachtung über das Land verteilt zu organisieren und somit faire Wahlen zu gewährleisten.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Parlamentarische Versammlung des Europarates schicken eine kleinere Zahl internationaler Wahlbeobachter in die Türkei.