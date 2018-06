Opposition will Massen mobilisieren

Die türkische Opposition will bei den vorgezonenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Sonntag der regierenden AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan genau auf die Finger schauen. Insgesamt planen die drei großen Oppositionsparteien - die sozialdemokratische CHP, die kurdenfreundliche HDP und die nationalkonservative Iyi -, rund 600.000 Wahlbeobachter und -beobachterinnen zu den Urnengängen zu schicken. Erstmals hat sich die Front gegen Erdogan aus Oppositionsparteien, NGOs und Medien gemeinsam in einer Plattform organisiert.

