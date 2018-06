UNHCR: Rund 220 Menschen im Mittelmeer ertrunken

Vor der Küste Libyens sind nach Informationen des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in den vergangenen Tagen bei mehreren Unglücken etwa 220 Menschen ertrunken. „Das ist eine konservative Schätzung“, sagte UNHCR-Sprecher William Spindler heute in Genf.

Die Rettungsteams hätten die Zahlen nach Angaben von Überlebenden zusammengetragen. Mehrere Leichen seien geborgen worden. Unter anderem sei am Dienstag ein Holzboot gesunken. Nach Schätzungen seien 100 Menschen an Bord gewesen, aber nur fünf hätten das Unglück überlebt. Die libysche Küstenwache habe sie gerettet.

Am selben Tag sei ein Gummiboot mit 130 Menschen an Bord gesunken. Fischer hätten nur 60 der Bootsinsassinnen und -insassen retten können. Am 20. Juni hätten andernorts auf See gerettete Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten von 50 Mitreisenden berichtet, die ertrunken seien.

Libysche Küstenwache fängt an einem Tag 680 Flüchtlinge ab

Die libysche Küstenwache nahm innerhalb eines Tages nach eigenen Angaben 680 Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten im Mittelmeer auf. Gestern Abend wurden vor der Küste im Westen des nordafrikanischen Landes zwei Boote mit insgesamt 237 Menschen an Bord abgefangen, teilte die Küstenwache heute mit.

Dabei habe es sich um Menschen aus Afrika gehandelt, die meisten von ihnen aus dem Sudan. Den Angaben zufolge waren zuvor an verschiedenen Stellen vor der libyschen Westküste mehr als 440 Flüchtlinge aufgenommen worden. Es seien auch drei Leichen geborgen worden, hieß es weiter.

Der libysche Rote Halbmond teilte gestern mit, er habe 20 Leichen geborgen, von denen einige an der Küste angespült worden seien. Dabei handle es sich wahrscheinlich um Flüchtlinge. Unklar ist, ob die Toten zu den 220 Ertrunkenen gehörten.