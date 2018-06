Italien: Regierung stellt Schutz für Autor Saviano infrage

Die neue Regierung in Italien stellt den Personenschutz für den Anti-Mafia-Autor Roberto Saviano („Gomorrha“) infrage. Innenminister Matteo Salvini, Chef der rechtspopulistischen Lega, kündigte an, die zuständigen Stellen würden den Schutz auf den Prüfstand stellen.

Der Schriftsteller Saviano wurde mit seinem Buch „Gomorrha“ über die Mafia in Neapel auch international bekannt und erhielt Todesdrohungen. Er kritisierte aber auch die rechten und fremdenfeindlichen Strömungen in Italien und setzt sich für Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten ein, die Salvini aus dem Land werfen will.

Gegenseitige Vorwürfe

„Statt gegen die Mafia vorzugehen, droht Innenminister Matteo Salvini denen, die von ihr erzählen, sie zum Schweigen zu bringen“, schrieb Saviano auf Twitter und Facebook. Salvini sei ein „Trottel“ und der „Minister der Unterwelt“, der mit Lügen und Drohungen Propaganda mache.

Salvini hatte in einer TV-Show gesagt, dass Saviano viel im Ausland sei und dass generell geprüft werden müsse, wofür das „Geld der Italiener“ und Italienerinnen ausgegeben werde.