Islamist in Indonesien zum Tode verurteilt

Ein Gericht in Indonesien hat einen Islamisten wegen der Anstiftung zu mehreren Terroranschlägen in dem südostasiatischen Land zum Tode verurteilt. Das gab der Vorsitzende Richter eines Bezirksgerichts in der indonesischen Hauptstadt Jakarta heute bekannt. Gegen das Urteil kann Berufung einlegt werden.

Anschlag aus Zelle heraus geplant?

Dem Mann wird zur Last gelegt, aus seiner Zelle heraus einen Anschlag auf den Ableger einer US-amerikanischen Kaffeehauskette vorbereitet zu haben. Bei dem Anschlag 2016 kamen vier Unschuldige und vier Attentäter ums Leben.

Außerdem soll der Mann nach Angaben des Gerichts auch an weiteren Anschlägen in den Jahren 2016 und 2017 beteiligt gewesen sein. Er war zuvor bereits zu einer neunjährigen Haftstrafe wegen des Aufbaus eines Ausbildungslagers für radikale Islamisten und Islamistinnen verurteilt worden.

Terrorgruppe hat Verbindungen zu IS

Die Polizei geht davon aus, dass der Verurteilte der Islamistengruppe Jemaat Ansharud Daulah angehört. Die Gruppe hat Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und soll auch hinter Selbstmordanschlägen auf drei Kirchen und eine Polizeizentrale im Mai in der indonesischen Stadt Surabaya mit insgesamt 18 Toten stehen.

In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, gab es in den vergangenen Jahren immer wieder tödliche Anschläge. Auf der Urlauberinsel Bali wurden 2002 mehr als 200 Menschen getötet. Der Inselstaat hat mehr als 250 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, darunter sind mehr als 200 Millionen Musliminnen und Muslime.