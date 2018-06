Gratisnachhilfe: Pilotprojekt in NÖ ab August

In Niederösterreich gibt es ab August zum ersten Mal gratis Nachhilfe in den Ferien. Das Pilotprojekt wird vorerst an sechs Standorten umgesetzt. Ziel sei es, die kostenlose Nachhilfe ab 2020 fix im Landesbudget zu verankern, heißt es bei der SPÖ.

Mehr dazu in noe.ORF.at