Messis WM-Traum droht frühes Ende

Lionel Messi könnte der erhoffte große Erfolg mit der Nationalmannschaft verwehrt bleiben. Nach der 0:3-Abfuhr gestern gegen Kroatien droht Vizeweltmeister Argentinien bei der Fußball-WM in Russland bereits in der Vorrunde das Aus. Messi, der am Sonntag 31 Jahre alt wird, hat in seiner Karriere schon fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt - nur nicht einen großen Titel im argentinischen Nationaldress.

