Berichte: US-Nahost-Gesandter Kushner bei Netanjahu

Jared Kushner, Nahost-Gesandter und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hat nach Medienberichten Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Jerusalem getroffen. Kushner ist noch bis morgen zu Gesprächen über den Nahost-Konflikt in Israel, wie ein Sprecher des US-Konsulats in Jerusalem heute bestätigte.

Er werde dabei von US-Unterhändler Jason Greenblatt begleitet. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Es hieß, Gespräche mit Mitgliedern der palästinensischen Führung werde es nicht geben.

US-Friedensplan könnte bald vorgestellt werden

Nach israelischen Medienberichten könnte ein Friedensplan Trumps für den Nahen Osten in Kürze vorgestellt werden. Die Palästinenser reagierten skeptisch und pessimistisch auf diese Aussichten. In den vergangenen Tagen hatten Kushner und Greenblatt Jordanien, Saudi-Arabien, Katar und Ägypten besucht. Nach Medienberichten wirbt die US-Führung um Zustimmung der arabischen Staaten für den in Aussicht gestellten US-Friedensplan.

In den Gesprächen ging es auch um eine notwendige humanitäre Hilfe im Gazastreifen, wie das Weiße Haus nach den Treffen mit den jeweiligen Führungen des Landes bekanntgab. Die Lebensbedingungen in dem palästinensischen Küstengebiet mit seinen rund zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern sind nach Angaben der Vereinten Nationen extrem schwierig.

Trump gilt als klar proisraelisch. Die Palästinenser haben die offiziellen Kontakte mit der US-Regierung abgebrochen und sehen die USA nicht mehr als unparteiischen Vermittler. Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem löste schwere Proteste aus.