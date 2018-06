OPEC will Ölmarkt stabilisieren

Das Ölkartell OPEC erwägt eine leichte Ausweitung der Ölförderung, ohne das selbst auferlegte Limit entscheidend zu überschreiten. Das wurde zu Beginn der Tagung der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) heute in Wien deutlich.

Es gehe darum, den Markt, der aktuell von einer hohen Nachfrage geprägt ist, zu stabilisieren, sagte der Ölminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Suhail al-Masrawi. Für Autofahrerinnen und Autofahrer würde eine Produktionserhöhung zumindest kurzfristig wohl günstigeres Benzin bedeuten.

„Zerstören nicht, was wir aufgebaut haben“

Der Pakt mit den Nicht-OPEC-Ländern wie Russland stehe nicht zur Debatte. „Wir zerstören nicht, was wir in den vergangenen zwei Jahren aufgebaut haben.“ Die Allianz von 24 wichtigen Ölförderländern hat sich bisher ein Produktionslimit von insgesamt 32,5 Mio. Barrel (je 159 Liter) am Tag auferlegt.

Unter anderem durch Produktionsausfälle im krisengebeutelten Venezuela bleibt die OPEC laut Expertinnen und Experten sogar deutlich unter dieser Marke. Eine offizielle Erhöhung um eine Million Barrel wie von einem gemeinsamen Komitee empfohlen würde daher in der Praxis kein Überschreiten des Limits bedeuten.

Differenzen zwischen Riad und Teheran

Die Sitzung wird geprägt von Differenzen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Teheran kann aus technischen und politischen Gründen seine Produktion nicht ausweiten und ist daher an einer Preispflege durch ein möglichst geringes Aufstocken der OPEC-Förderung interessiert. Beide Länder trafen einander vor Beginn der offiziellen Sitzung, um die Vorgehensweise zu erörtern.

Die 14 OPEC-Staaten werden sich morgen noch mit den zehn Nicht-OPEC-Staaten beraten, um die gemeinsame Linie offiziell zu beschließen.