Ziegel von Dach geworfen: Mann im Gefängnis

Der mutmaßliche Straftäter, der in der Nacht auf gestern in Wien die Polizei mit Dachziegeln beworfen hat, ist in die Justizanstalt Josefstadt gebracht worden. Ein Amtsarzt hatte beim Verdächtigen die Hafttauglichkeit bestätigt.

Mehr dazu in wien.ORF.at