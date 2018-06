Ermordungen durch Sicherheitskräfte

Nicht nur die humanitäre Krise spitze sich zu - auch die Menschenrechtslage in Venezuela ist katastrophal. Zu diesem Schluss kommt ein am Freitag veröffentlichter Bericht des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte (UNHCR). Darin wird unter anderem die Ermordung von Menschen durch Sicherheitskräfte bei Razzien in Armenvierteln angeprangert. Der Bericht soll nun auch den Internationalen Strafgerichtshof beschäftigen.

Lesen Sie mehr …