Fußball-WM: Auf Serbien wartet Schweizer „Beton“

Heute steigt in der russischen Exklave Kaliningrad (20.00 Uhr, live in ORF eins) ein aus mehreren Gründen brisantes Duell. Zwischen Serbien und der Schweiz fällt nicht nur eine Vorentscheidung in Sachen Achtelfinal-Ticket, auch die Politik drängt beim Schlager aufgrund der kosovarischen Wurzeln einiger Schweizer Spieler in den Vordergrund.

Die Eidgenossen stehen deutlich mehr unter Siegeszwang. Trotzdem geht die „Nati“ nicht von ihrer defensiven Linie ab. Auf Serbien wartet Schweizer „Beton“.

Mehr dazu in sport.ORF.at