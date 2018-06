Kurz: „Dominoeffekt“ im Fall deutscher Grenzkontrollen

Österreich will auf verschärfte deutsche Grenzkontrollen sofort mit ebenbürtigen Maßnahmen reagieren. „Das würde die Grenzsicherung am Brenner bedeuten, aber auch an vielen anderen Orten“, kündigte Kanzler Sebastian Kurz in der „Bild“-Zeitung laut Vorabbericht vom Freitag an.

Seehofers Plan

Er reagierte damit auf die Ankündigung von Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU), nach dem EU-Gipfel Ende kommender Woche alle in anderen EU-Ländern registrierten Flüchtlinge an der Grenze abweisen zu lassen, sollten sich die Mitgliedsstaaten nicht auf gleichwertige Maßnahmen verständigen.

„Ich will aber mithelfen, dass es nicht so weit kommt“, sagte Kurz weiter. „Wir müssen dafür sorgen, dass illegale Migranten es erst gar nicht mehr bis in die EU schaffen, denn dann brauchen wir auch keine innereuropäischen Grenzkontrollen.“ Daran werde Österreich während seines EU-Ratsvorsitzes in der zweiten Jahreshälfte mit Nachdruck arbeiten.

Der Plan von Seehofer könnte auch positive Konsequenzen haben: „Ein kurzfristiges Intensivieren der Kontrollen an den EU-Grenzen kann einen Dominoeffekt auslösen, der illegale Migration abschreckt, weil man dann eben nicht einfach so weiter bis Deutschland, Österreich oder Schweden reisen kann.“

Auch Tschechien würde sich anschließen

Auch Tschechien wird nach Angaben von Ministerpräsident Andrej Babis umgehend mit der Zurückweisung von Migranten an seinen Grenzen beginnen, sobald Deutschland und Österreich das tun. „Wir können vorhersagen, dass Österreich diesen Schritt gehen wird, und in diesem Fall werden wir dasselbe tun“, sagte er heute in Prag. Das bedeute, es gebe sofort Grenzkontrollen.

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani warnte indessen vor den Folgen einer Schließung der Brenner-Grenze. Das wäre ein „riesiger Schaden“ für Italien, warnte Tajani bei einer Konferenz in Rom. „Wie könnten wir die Grenzen schließen? Denken wir nur, was mit dem Brenner wäre. Der Schaden wäre riesig: Hunderte Kilometer Lkw-Stau. Wir Europäer sind für den Export. In Italien sagen Politiker Dinge, um im Moment die Öffentlichkeit zu befriedigen, die oft nicht wirklich über die realen Probleme informiert sind“, sagte Tajani.