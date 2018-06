Tsipras bindet nach Griechenland-Einigung Krawatte um

Der linke griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat erstmals nach der Machtübernahme im Jahr 2015 eine Krawatte umgebunden. Er erschien heute Abend zu einer Sitzung der Parlamentsfraktionen seiner linken Partei SYRIZA und der rechtspopulistischen Partei Unabhängige Griechen (ANEL) mit einer dunkelroten Krawatte um den Hals.

„Wie Sie sehen, Wetten müssen eingehalten werden. Ich habe etwas Schwierigkeiten damit, aber ich werde mich daran gewöhnen“, sagte Tsipras. Er hatte auf dem Höhepunkt der griechischen Finanzkrise dem früheren italienischen Regierungschef Matteo Renzi und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versprochen, eine Krawatte umzubinden, sobald sein Land aus der Krise herauskommt.

Letztes Hilfspaket für Griechenland

Renzi und Juncker hatten Tsipras 2015 Krawatten als eine Art Aufforderung überreicht, sich an die europäischen Gepflogenheiten bei Spitzentreffen zu halten. Auch der mazedonische Regierungschef Zoran Zaev hatte Tsipras eine Krawatte geschenkt.

Griechenland verlässt im August das dritte Euro-Rettungsprogramm und steht dann finanziell wieder auf eigenen Beinen. Zum Abschluss erhält das hochverschuldete Land noch einmal 15 Milliarden Euro an Krediten als Finanzpolster und Schuldenerleichterungen. Dafür verpflichtet es sich zur Fortsetzung des Spar- und Reformkurses. Das Paket hatte die Euro-Gruppe in der Nacht auf heute in Luxemburg vereinbart.