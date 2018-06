Bericht: Flüchtlingsunterbringung auf US-Stützpunkten

Die US-Armee prüft derzeit offenbar die Unterbringung von zehntausenden Migranten und Migrantinnen auf leer stehenden Stützpunkten der Luftwaffe. Wie das US-Magazin „Time“ gestern unter Berufung auf ein internes Papier berichtete, könnten sowohl leer stehende Gebäude genutzt als auch „vorübergehende“ Zeltstädte auf ehemaligen Landebahnen errichtet werden.

Demnach könnten rund 25.000 Migranten und Migrantinnen auf Luftwaffenbasen in der Nähe von Mobile im US-Bundesstaat Alabama untergebracht werden.

In dem Dokument wird auch die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften für jeweils insgesamt 47.000 Menschen in der Nähe von San Francisco sowie in Camp Pendleton im Süden des Bundesstaates Kalifornien vorgeschlagen. Weitere Menschen könnten auf einer Armeebasis in Yuma im Bundesstaat Arizona untergebracht werden.

Offizielle Stellungnahme abgelehnt

Das US-Verteidigungsministerium lehnte jede Stellungnahme zu dem internen Papier ab. Ein Sprecher sagte allerdings, das Heimatschutzministerium habe noch keine offizielle Anfrage für die Unterbringung von Migranten an das Pentagon gerichtet.

Das Verteidigungsministerium erstelle Pläne und prüfe alle Militärbasen des Landes, um auf eine Anfrage des Heimatschutzministeriums „für die Unterbringung illegaler erwachsener Migranten“ reagieren zu können.

Das Heimatschutzministerium, das die Aufsicht über die Grenzpolizei hat, ist für die Inhaftierung illegal ins Land kommender Migranten und Migrantinnen zuständig. Für Minderjährige ist das Gesundheitsministerium zuständig. Dieses bat das Pentagon darum, für die Unterbringung von 20.000 unbegleiteten Minderjährigen zu sorgen.

Trump machte Kehrtwende

Trump hatte angesichts der Empörung in der US-Öffentlichkeit am Mittwoch in einer Kehrtwende per Dekret verfügt, dass illegal ins Land gelangten Migranten und Migrantinnen nicht mehr ihre Kinder weggenommen werden sollen. Zugleich kündigte er aber an, an seiner harten Linie gegen die illegale Einwanderung festzuhalten.

Illegal über die Grenze kommende Immigranten sollen weiterhin strafrechtlich verfolgt und inhaftiert werden. Haben sie Kinder bei sich, sollen diese nun zusammen mit ihnen eingesperrt werden.