Forderungen nach „Auffangcamps“

Der Streit in der deutschen Asylpolitik hat sich längst auch auf die umliegenden Länder ausgeweitet. Am Samstag warnte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani die Mitgliedstaaten der Europäischen Union nun gar vor einer Zerstörung der EU, sollte der Umgang mit der „Zuwanderungsfrage“ nicht bald gelöst werden. Tajani plädierte auf eine „europäische Lösung“ und gegen Maßnahmen an den Binnengrenzen. Zudem werden europäische Forderungen zu „Auffangcamps“ in Ländern wie Libyen immer lauter.

