Fußball-WM: Provokante Jubelgesten bei Schweiz-Sieg

Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka, die Torschützen beim 2:1-Sieg der Schweiz gegen Serbien, haben mit ihrer Jubelgeste für Aufregung gesorgt. Beide Torschützen formten gestern Abend nach ihren Treffern mit den Händen den Doppeladler, der auf der albanischen Flagge zu sehen und ein Zeichen des Nationalstolzes ist.

AP/Keystone/Laurent Gillieron

Shaqiri und Xhaka sind zwei der Schweizer Teamspieler mit albanischen Wurzeln, was an diesem Abend besonders brisant war: Das Kosovo mit seiner albanischen Bevölkerungsmehrheit wurde nach dem Jugoslawien-Krieg aus Serbien herausgelöst. In Serbien ist das Kosovo nicht als Staat anerkannt.

„Es ist ein Sieg für die Familie, die Schweiz, Albanien, den Kosovo. Die Geste war für die Leute, die mich immer unterstützt haben, sie war nicht gegen den Gegner gerichtet“, sagte Xhaka nach der Partie. Auch Shaqiri betonte: „Es geht um Fußball, nicht um Politik.“

Schweiz dreht Spiel gegen Serbien

Die Schweiz hatte dank eines Last-Minute-Treffers einen 2:1-Sieg gegen Serbien gefeiert. Damit konnte erstmals bei dieser Fußball-WM ein Team einen Rückstand noch in einen Sieg verwandeln. In der Gruppe E kämpfen damit diese beiden Teams und Brasilien um den Aufstieg ins Achtelfinale.

