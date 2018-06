Fußball-WM: Belgier mit hohen Erwartungen

Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Panama bei der Fußball-WM in Russland bekommt es Belgien heute (14.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) mit Tunesien zu tun. Die Belgier sind erneut Favorit und wissen auch, was von ihnen erwartet wird: „Wir haben eine Mannschaft, die im Moment ihren Höhepunkt erreicht. Bei diesem Turnier oder spätestens bei der EM in zwei Jahren müssen wir liefern“, sagte Verteidiger Thomas Meunier.

Mehr dazu in sport.ORF.at