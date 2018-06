Fußball-WM: Nigeria lässt Argentinien hoffen

Nigeria hat mit dem Sieg gegen Island in der Gruppe D auch die Hoffnungen Argentiniens auf das Achtelfinale wieder zum Leben erweckt. Lionel Messi und Co. durften sich gestern als heimliche Sieger fühlen. Am letzten Spieltag kommt es zum großen Showdown: Gewinnt Island am Freitag gegen die bisher souveränen Kroaten nicht, könnte Argentinien mit einem Sieg gegen Nigeria den Einzug in die Runde der letzten 16 doch noch fixieren.

