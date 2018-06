Fußball-WM: Mexiko gegen Südkorea Favorit

Mexiko hat mit dem 1:0 gegen Weltmeister Deutschland für die Überraschung der ersten Runde bei der Fußball-WM in Russland gesorgt. Im Spiel gegen Südkorea will man heute an diesen Erfolg anschließen und seine Favoritenrolle bestätigen. Mit einem weiteren Sieg wäre das Tor zum Achtelfinale für „El Tri“ weit offen.

