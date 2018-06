Drastische Warnungen

Am Sonntag beraten in Brüssel Vertreterinnen und Vertreter mehrerer EU-Staaten über den weiteren Kurs in der Asyl- bzw. Flüchtlingspolitik. Die Ausgangslage ist denkbar schwierig: In Deutschland spaltet das Thema die Koalition. Die neue italienische Regierung will praktisch keine Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Die mittel- und osteuropäischen Visegrad-Staaten beharren auf ihrer Boykott-Haltung. Wie verfahren die Lage ist, brachte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani am Samstag mit drastischen Worten auf den Punkt. Er warnte vor einem Auseinanderbrechen der Union.

