Umstrittene Moschee in Wien weiter geöffnet

Jene Moschee in Wien-Mariahilf, die wegen angeblich radikaler Inhalte vor zwei Wochen geschlossen worden war, ist weiterhin geöffnet. Die Obleute der Moscheen halten den Bescheid zur Auflösung ihrer Kultusgemeinde für rechtswidrig.

Mehr dazu in wien.ORF.at und religion.ORF.at

Regierung warnt

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal stellte nach den Berichten rechtliche Konsequenzen in den Raum. „Wenn Imame und Moscheenbetreiber oder Kultusgemeinden und deren Vertreter sich nach ergangenen Bescheiden gegen diese Bescheide stellen, stellen sie sich damit gegen österreichisches Recht“, sagte er.

„Sie halten sich somit nicht an die Gesetze und haben damit zu rechnen, dass alle Möglichkeiten des Rechtsstaates ausgeschöpft werden“, erklärte der Regierungssprecher in einem Statement gegenüber der APA. Grundsätzlich gelte, „dass, wer den österreichischen Rechtsstaat ignoriert und sich nicht an die Regeln hält, mit Konsequenzen rechnen muss“.