Johnson warnt May vor „Klopapier-‚Brexit‘“



Am zweiten Jahrestag des „Brexit“-Referendums hat der britische Außenminister Boris Johnson eine Warnung an Premierministerin Theresa May gerichtet. Sie dürfe den EU-Austritt nicht durch zu viele Zugeständnisse zu einem „Klopapier-‚Brexit‘“ werden lassen, schrieb Johnson in einem Beitrag für die Boulevardzeitung „The Sun“ (Samstag-Ausgabe).

„Weich, nachgiebig und unendlich lang“

Darunter versteht Johnson nach eigenen Worten einen „Brexit“, der „weich, nachgiebig und anscheinend unendlich lang“ sei - wie eine Rolle WC-Papier. May müsse den Austritt aus der EU komplett vollziehen und ihr Land nicht durch Kompromisse in ein „Niemandsland“ führen, wo es „halb drinnen und halb draußen“ sei, forderte der Minister. Sie müsse „das Mandat des Volkes erfüllen und einen vollständigen ‚Brexit‘ liefern“.

Großbritannien soll die EU im März kommenden Jahres verlassen, mit der EU verhandelt London über die Einzelheiten. Allerdings herrscht derzeit in der britischen Regierung immer noch Uneinigkeit, wie das Verhältnis des Landes zur EU künftig genau aussehen soll.