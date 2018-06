Quartett sprengte aus „Neugier“ vier Radarboxen

Die Polizei hat in Niederösterreich vier Männer ausgeforscht, die vier Radarboxen und einen Briefkasten gesprengt haben sollen. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Als Motiv gaben sie laut Polizei „Neugier“ an der Wirkung von Pyrotechnik an.

