20-Jähriger nach Badeunfall in Salzburg in Lebensgefahr

Nach einem Badeunfall in der Nacht auf heute in Zell am See (Salzburg) befindet sich ein 20-Jähriger in kritischem Zustand im Spital. Der Mann hatte sich bei einem Sprung in das nur etwa einen Meter tiefe Wasser schwerste Verletzungen zugezogen.

