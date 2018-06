Malta lässt Flüchtlingsschiff „Lifeline“ nicht anlegen

Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat hat heute die „Lifeline“, ein Schiff der Organisation Mission Lifeline aus dem deutschen Dresden aufgefordert, die maltesischen Gewässer zu verlassen. Die „Lifeline“ habe sich nicht an die Regeln gehalten.

Reuters/Mission Lifeline/Hermine Poschmann

Die Rettung der Flüchtlinge bzw. Migranten, die sich auf dem Schiff befinden, sei nicht in Maltas Gewässern erfolgt, dennoch habe das Land humanitären Beistand geleistet, um eine kranke Person an Bord der „Lifeline“ zu versorgen. Die Crew teilte mit, dass sie Proviant für die rund 230 Personen an Bord des Schiffes benötige.

Die italienische Küstenwache teilte mit, dass Schiffe, die in libyschen Gewässern Migranten zur Hilfe eilen, die libysche Küstenwache verständigen müssen. Innenminister Matteo Salvini hatte die italienische Küstenwache und die Marine aufgefordert, ihren Aktionsradius einzuschränken und mit ihren Schiffen näher an Italiens Küste zu patrouillieren.