Simbabwes Präsident überlebt Anschlagsversuch

Der Präsident von Simbabwe, Emmerson Mnangagwa, hat offenbar einen Attentatsversuch in der Stadt Bulawayo überlebt. Nach einer Rede in einem Stadion detonierte ein Sprengkörper, als er die Bühne verließ, hieß es heute. Videomaterial würde die Explosion zeigen, berichtete die BBC.

Mnangagwa sei nicht verletzt worden, hieß es. Allerdings hätten Regierungsbeamte Verletzungen davongetragen. Mnangagwa ist seit November Präsident des afrikanischen Landes, er ist der Nachfolger von Langzeitmachthaber Robert Mugabe. Am 30. Juli finden in Simbabwe Wahlen statt - die ersten nach dem Rücktritt Mugabes nach 37 Jahren an der Macht. Laut dem Sprecher des Präsidenten, George Charamba, wurden in den letzten Jahren zahlreiche Anschlagsversuche auf ihn unternommen.