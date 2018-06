Fußball-WM: Spielstand bei Südkorea - Mexiko

Vor dem möglicherweise schon entscheidenden Vorrundenspiel von Titelverteidiger Deutschland gegen Schweden (20.00 Uhr, live in ORF eins), tritt heute in der Gruppe F Mexiko zum zweiten Mal bei der WM an. Sechs Tage nach dem 1:0-Erfolg über die DFB-Elf treffen die Mexikaner derzeit in Rostow am Don auf Südkorea.

Spielstand in sport.ORF.at/fussball