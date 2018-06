Fußball: Deutschland kämpft gegen WM-Aus

Titelverteidiger Deutschland steht schon im zweiten Spiel der Fußball-WM in Russland mit dem Rücken zur Wand. Der Weltmeister darf sich heute gegen Schweden (20.00 Uhr, live in ORF eins, im ORF.at-Liveticker und im Livestream) keine weitere Niederlage leisten, um nicht das vorzeitige WM-Aus zu riskieren. Entsprechend forsche Töne schlägt Sami Khedira an, der von seinen Mitspielern „die Mentalität von elf Kriegern“ einfordert.

Mehr dazu in sport.ORF.at