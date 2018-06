Schlagzeuger von Pantera und Hellyeah gestorben

Der Schlagzeuger und Mitgründer der erfolgreichen Metalband Pantera ist tot. Vinnie Paul, der seit 2006 auch für die Band Hellyeah am Schlagzeug gesessen hatte, sei im Alter von 54 Jahren gestorben, teilte Pantera in der Nacht auf heute auf Facebook mit. Details über Pauls Todesumstände nannte die Band nicht.

Der in Texas als Vincent Paul Abbott geborene Musiker hatte Pantera 1981 mit seinem Bruder Dimebag Darrell gegründet und mit Sänger Phil Anselmo zum Erfolg geführt. Der Durchbruch kam mit dem Album „Vulgar Display of Power“ von 1992, das die Band neben großen Namen wie Metallica, Megadeth und Slayer etablierte. Pantera wurde für vier Grammys nominiert, das Album „Far Beyond Driven“ von 1994 gilt unter Fans als Klassiker.

Darrell wurde 2004 während eines Konzerts der Nachfolgeband Damageplan in Columbus im US-Bundesstaat Ohio auf der Bühne erschossen. Ein 25-Jähriger hatte um sich geschossen und dabei insgesamt vier Menschen getötet. 2006 gründete sich in Dallas (Texas) die Band Hellyeah - eine Supergroup aus Musikern bereits bestehender, erfolgreicher Bands. Hellyeah hatte im Herbst Auftritte in Texas und Kalifornien geplant.