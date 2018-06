Mexiko setzt Erfolgslauf bei WM fort

Mexiko hat bei der Fußball-WM in Russland gute Karten auf den Aufstieg ins Achtelfinale. Nach dem Auftaktsieg gegen Deutschland gewannen die schnellen und trickreichen Mittelamerikaner am Samstag in Rostow auch gegen Südkorea. „El Tri“ blickt nun gespannt auf das Spiel Deutschland gegen Schweden am Abend, das zum vorzeitigen Aufstieg führen könnte.

Mehr dazu in sport.ORF.at